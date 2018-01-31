FACUA Madrid reclama a ADIF que resuelva las continuas averías en las escaleras mecánicas de Cercanías
La asociación ha presentado un escrito ante este organismo del Ministerio de Fomento por las múltiples incidencias en estaciones como Atocha, Méndez Álvaro, Zarzaquemada, Puente Alcocer o Doce de Octubre.
FACUA.org
Madrid-31/01/2018
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FACUA Madrid reclama a ADIF que resuelva las constantes averías en las escaleras mecánicas de su red de Cercanías en la Comunidad. | Imagen: Europa Press.
FACUA Madrid exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que arregle de manera inmediata las continuas averías que se producen en las escaleras mecánicas de su red de Cercanías.
La asociación ha presentado un escrito ante la Dirección