FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que acabe con las escombreras ilegales
La asociación denuncia que en un año las reclamaciones de los madrileños por la existencia de depósitos ilegales de escombros han pasado de 642 en todo el año 2015 a 1.400 en 2016.
FACUA.org
Madrid-24/05/2017
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FACUA Madrid ha pedido por escrito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que adopte con la mayor celeridad posible cualquier medida que permita eliminar los vertederos ilegales que proliferan por la ciudad, especialmente por el distrito sur de la capi