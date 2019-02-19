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FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento que Uber y Cabify no sean considerados como meros intermediarios

La asociación presenta sus aportaciones al borrador de ordenanza municipal para las VTC, que incluyen que las empresas se adhieran a las juntas arbitrales de Consumo o Transporte.

FACUA.org
Madrid-19/02/2019
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FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que las empresas que ofrecen y contratan con los usuarios el servicio de VTC (alquiler de vehículo con conductor), como Uber y Cabify, no sean consideradas como meras intermediarias sino como prestadores del servicio y, en este sentido, es

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