FACUA Madrid se suma a la manifestación de este 8 de febrero en defensa de la sanidad pública madrileña
La movilización comenzará a las 12 horas en el Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, y finalizará su recorrido en la Puerta del Sol.
Madrid-05/02/2026
FACUA Madrid se suma e invita a toda la ciudadanía madrileña a participar en la manifestación de este domingo 8 de febrero en defensa de la sanidad pública de la región.
La movilización comenzará a las 12 horas en el Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, y finalizará su rec