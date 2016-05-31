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FACUA Madrid urge a la Consejería de Educación a solventar el déficit con los IES de la Comunidad

La asociación insta a la administración competente a atender los gastos de funcionamiento y aliviar la situación dramática que viven algunos centros.

FACUA.org
Madrid-31/05/2016
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FACUA Madrid urge a la Consejería de Educación, competente en materia de Educación, a aliviar la precaria situación económica actual de algunos institutos de educación secundaria (IES) de la Comunidad, que no pueden afrontar los gastos corrientes de los c

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