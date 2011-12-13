FACUA Madrid valora negativamente la nueva subida de la tarifa de los taxis
En vigor desde el 12 de diciembre, supone un incremento de cinco céntimos en la bajada de bandera diurna y de un 10% en el precio por hora de servicio nocturno.
FACUA.org
Madrid-13/12/2011
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