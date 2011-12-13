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FACUA Madrid valora negativamente la nueva subida de la tarifa de los taxis

En vigor desde el 12 de diciembre, supone un incremento de cinco céntimos en la bajada de bandera diurna y de un 10% en el precio por hora de servicio nocturno.

FACUA.org
Madrid-13/12/2011
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FACUA Madrid rechaza la medida acordada el pasado mes de septiembre entre la Asociación Gremial del Taxi, la Federación Profesional del Taxi y la teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella y que ha entrado en

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