Nuestras acciones

FACUA Málaga analiza el recorte del Gobierno en el bono social del suministro eléctrico

La directiva de la asociación, Gisela Mª Jiménez, ofrecerá la conferencia El nuevo Bono Social del Sector Eléctrico dentro del Ciclo de Cultura Consumerista del Ateneo de Málaga, el miércoles 7 de marzo.

FACUA.org
Málaga-05/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Málaga participa en la conferencia El nuevo Bono Social del Sector Eléctrico para hablar sobre la situación del bono social del suministro eléctrico. El acto tendrá lugar el próximo 7 de marzo dentro del Ciclo de Cultura Consumerista del At

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos