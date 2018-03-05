FACUA Málaga analiza el recorte del Gobierno en el bono social del suministro eléctrico
La directiva de la asociación, Gisela Mª Jiménez, ofrecerá la conferencia El nuevo Bono Social del Sector Eléctrico dentro del Ciclo de Cultura Consumerista del Ateneo de Málaga, el miércoles 7 de marzo.
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Málaga-05/03/2018
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FACUA Málaga participa en la conferencia El nuevo Bono Social del Sector Eléctrico para hablar sobre la situación del bono social del suministro eléctrico. El acto tendrá lugar el próximo 7 de marzo dentro del Ciclo de Cultura Consumerista del At