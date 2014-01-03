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FACUA Málaga concluye en la capital una campaña de formación, información y asesoramiento a mayores

Visitas comerciales a domicilio, derechos en los contratos, excursiones organizadas, productos milagro, facturas, publicidad, instalaciones del gas y el envejecimiento activo son algunos de los aspectos abordados.

FACUA.org
Málaga-03/01/2014
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FACUA Málaga ha impartido un ciclo de talleres formativos e informativos, incluyendo asesoramiento en materia de consumo con el título Herramientas de Defensa para el Consumidor Mayor, dirigido a las personas mayores y subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga

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