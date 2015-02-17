FACUA Málaga critica la demagogia del alcalde cuando se refiere a la tarifa del agua de la ciudad
La asociación recuerda que en el último año se han producido compensaciones en los precios del agua fruto de la lucha social de la ciudadanía frente a la subida encubierta que supuso la tarifa por habitante.
FACUA.org
Málaga-17/02/2015
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