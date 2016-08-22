Nuestras accionesEl 58% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Málaga publica su 'Memoria 2015'

Finalizó el último año con 12.251 socios y 7.214 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Málaga-22/08/2016
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FACUA Málaga finalizó 2015 con un total de 12.251 socios y tramitó 7.214 consultas y reclamaciones de los consumidores malagueños. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2015 de FACUA Málaga puede descargarse en

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