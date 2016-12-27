Nuestras accionesMás de 1.400 explotaciones de ganado caprino afectadas

FACUA Málaga reclama medidas para evitar la especulación de las grandes industrias de la leche de cabra

La asociación destaca la importancia de fomentar hábitos de compra responsables para paliar la grave situación del sector en la provincia denunciada por la COAG: el precio de la leche ha caído un 30% en 2016

FACUA.org
Málaga-27/12/2016
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FACUA Málaga apoya las reivindicaciones por un precio justo para la producción de leche caprina por parte de ganaderos y productores del sector. Durante un acto organizado por la Unión de agricultores y ganaderos de

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