FACUA Málaga reclama medidas para evitar la especulación de las grandes industrias de la leche de cabra
La asociación destaca la importancia de fomentar hábitos de compra responsables para paliar la grave situación del sector en la provincia denunciada por la COAG: el precio de la leche ha caído un 30% en 2016
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Málaga-27/12/2016
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