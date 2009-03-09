FACUA Málaga renueva el convenio de colaboración con la Empresa de Aguas de la capital
Se creará un órgano de mediación donde se ofrecerá la posibilidad de dar respuesta a las reclamaciones de los usuarios.
FACUA.org
Málaga-09/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha renovado recientemente el convenio de colaboración con la Empresa de Aguas de Málaga (Emasa) con el fin fomentar la participación ciudadana en las medidas llevadas a cabo para el ahorro de agua.<