FACUA Málaga y la Federación de Autónomos Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia firman un convenio de colaboración
Se comprometen a solucionar a través de la mediación las reclamaciones que pudieran surgir.
FACUA.org
Málaga-11/05/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA y la Federación de Autónomos Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia (Facemap) han suscrito un convenio de colaboración.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de FACUA