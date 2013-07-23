FACUA muestra su apoyo a la reforma de la ley de patentes de Brasil
La asociación ha firmado su adhesión a una iniciativa de académicos y expertos de todo el mundo a favor de la propuesta del Gobierno brasileño.
FACUA.org
América-23/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha firmado su adhesión a una iniciativa de académicos y expertos de todo el mundo a favor de la propuesta del Gobierno brasileño para reformar la ley de patentes en el país.
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