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FACUA muestra su apoyo a la reforma de la ley de patentes de Brasil

La asociación ha firmado su adhesión a una iniciativa de académicos y expertos de todo el mundo a favor de la propuesta del Gobierno brasileño.

FACUA.org
América-23/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha firmado su adhesión a una iniciativa de académicos y expertos de todo el mundo a favor de la propuesta del Gobierno brasileño para reformar la ley de patentes en el país.

La reforma nace con el objetivo de mejorar la salud

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