Nuestras accionesEspera que Fomento depure responsabilidades

FACUA muestra su repulsa a la huelga encubierta y salvaje de controladores aéreos

Recuerda a los pasajeros que pueden reclamar daños y perjuicios a las aerolíneas. Demanda a Fomento y CCAA que vigilen el cumplimiento de la normativa por las compañías.

FACUA.org
España-03/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción muesta su repulsa a la huelga encubierta y salvaje de controladores aéreos que este viernes ha provocado el cierre del espacio aéreo español y espera que el Ministerio de Fomento depure responsabilidades. Asimismo, recomienda a los pasajero

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos