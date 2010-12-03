FACUA muestra su repulsa a la huelga encubierta y salvaje de controladores aéreos
Recuerda a los pasajeros que pueden reclamar daños y perjuicios a las aerolíneas. Demanda a Fomento y CCAA que vigilen el cumplimiento de la normativa por las compañías.
FACUA.org
Espa�ña-03/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción muesta su repulsa a la huelga encubierta y salvaje de controladores aéreos que este viernes ha provocado el cierre del espacio aéreo español y espera que el Ministerio de Fomento depure responsabilidades. Asimismo, recomienda a los pasajero