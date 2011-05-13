FACUA muestra su satisfacción por la sanción a las eléctricas y pide más controles al oligopolio
Prácticas como las sancionadas ponen de manifiesto que es necesario mantener una tarifa fijada por el Gobierno para el conjunto de consumidores domésticos.
FACUA.org
España-13/05/2011
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