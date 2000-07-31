FACUA otorga a Amena el premio al Peor Anunciante de 1999
For 0'7%, de Altadis, recibe el premio al Peor Anuncio por utilizar como reclamo la solidaridad con el Tercer Mundo, donde el tabaco causa un millón de muertes anuales y las tabaqueras explotan a miles de trabajadores.
FACUA.org
España-31/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha otorgado sus III Premios a los Peores Anuncios del Año, con los que, haciendo balance de la actividad desarrollada por su departamento de Control y Análisis de la Publicidad, distingue aqu