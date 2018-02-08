FACUA participa en un seminario sobre la información en el sector del agua celebrado en Bruselas
Rocío Algeciras, directiva de la asociación, ha destacado la importancia de la participación de los representantes de los consumidores en la gestión de este suministro básico.
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Europa-08/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha participado en un seminario Información en el sector del agua: de las expectativas de los consumidores al compromiso de las partes interesadas, celebrado en Bruselas este 8 de febrero. Organizado por Aqua Pública Europea (APE), la Asoc