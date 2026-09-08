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FACUA pide a Bustinduy que aclare si es legal que una asociación de consumidores cobre comisiones de empresas a cambio de captarles clientes

Consumo lleva años negándose a contestar a las denuncias de FACUA contra la OCU. Tampoco ha publicado en el BOE la instrucción que anunció en 2024 para establecer límites en las relaciones entre las organizaciones de usuarios y el sector empresarial.

FACUA.org
España-08/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que aclare si su departamento considera legal que una asociación de consumidores publicite productos y servicios de empresas y cobre com

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