FACUA pide a Bustinduy que aclare si es legal que una asociación de consumidores cobre comisiones de empresas a cambio de captarles clientes
Consumo lleva años negándose a contestar a las denuncias de FACUA contra la OCU. Tampoco ha publicado en el BOE la instrucción que anunció en 2024 para establecer límites en las relaciones entre las organizaciones de usuarios y el sector empresarial.
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España-08/09/2026
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. | Imagen: EFE/ J.J. Guillén.
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que aclare si su departamento considera legal que una asociación de consumidores publicite productos y servicios de empresas y cobre com