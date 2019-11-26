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FACUA pide a Educación de Asturias que mejore el estado de las instalaciones del colegio Palacio Valdés

A causa de las deficiencias que presenta este centro público, un niño se seccionó un dedo en el mes de octubre.

FACUA.org
Asturias-26/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Educación del Principado de Asturias para exigir que se mejore el estado de las instalaciones del Colegio Público Palacio Valdés, en Avilés, ante el riesgo que puede suponer para la integridad

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