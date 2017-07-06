FACUA pide a Hacienda que elimine los teléfonos 901 de atención al usuario en la Agencia Tributaria
Los ofrece junto a líneas de prefijo geográfico 91, sin explicar que las llamadas a estos números de tarificación especial no están incluidas en las tarifas planas de fijos y móviles.
FACUA.org
España-06/07/2017
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