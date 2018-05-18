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FACUA pide a la AEPD que actúe ante una encuesta del INE que vulnera la intimidad de los usuarios a los que obliga a participar

El organismo está realizando un cuestionario sobre fecundidad obligando a responderla, algo prohibido por la normativa cuando se pregunta sobre cuestiones ideológicas o vinculadas a la privacidad.

FACUA.org
España-18/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que resuelva la posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en la realización de una encuesta del Instituto Nacional de Es

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