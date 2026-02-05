FACUA pide a la AEPD que investigue la brecha de seguridad de Centauro Rent a Car que ha comprometido datos de sus clientes
La empresa de alquiler de vehículos asegura que no se ha visto expuesta información de tipo financiera o relacionada con tarjetas bancarias.
FACUA.org
España-05/02/2026
Imagen: Centauro Rent a Car.
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para instarle a que abra una investigación a Centauro Rent a Car por la brecha de seguridad que ha comprometido datos de sus clientes.
La empresa de alquiler de vehículos ha enviado correos