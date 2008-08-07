FACUA pide a la CNC que abra una investigación sobre los precios de los carburantes
Quiere aclarar si la de momento leve bajada en las estaciones de servicio pese a la importante disminución del Brent de las últimas semanas es fruto de decisiones legales en un mercado liberalizado o de una práctica contraria a la Ley de Competencia.
FACUA.org
España-07/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido hoy un escrito a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que le solicita que abra una investigación sobre la evolución de los precios de los carburantes de automoción.
La asociación quiere aclara