FACUA pide a la CNMC que multe a Holaluz por usar el bono social para una oferta engañosa
La asociación ha presentado un escrito alegando que la empresa emite una información incorrecta dirigida a los consumidores vulnerables, pudiendo provocar que estos no puedan renovar o solicitar este mecanismo.
FACUA.org
España-03/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incoe expediente sancionador contra la empresa Clidom Energy SL (Holaluz) por usar el bono social para una oferta engañosa.
La asociación alega en su esc