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FACUA pide a la CNMC que multe a Holaluz por usar el bono social para una oferta engañosa

La asociación ha presentado un escrito alegando que la empresa emite una información incorrecta dirigida a los consumidores vulnerables, pudiendo provocar que estos no puedan renovar o solicitar este mecanismo.

FACUA.org
España-03/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incoe expediente sancionador contra la empresa Clidom Energy SL (Holaluz) por usar el bono social para una oferta engañosa.

La asociación alega en su esc

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