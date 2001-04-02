FACUA pide a la consejera de Obras Públicas que no autorice subidas superiores a las previstas en las VPO
Aunque el Decreto que regula los nuevos precios máximos de las Viviendas de Protección Oficial prevé una subida inferior a la máxima autorizada por el Gobierno central, todavía es elevada en relación al poder adquisitivo de los andaluces.
FACUA.org
Andalucía-02/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido un escrito a la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez del Castillo, en el que le plantea una serie de valoraciones