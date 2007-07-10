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FACUA pide a las comunidades autónomas las marcas de los dentífricos importados ilegalmente

La Federación ha detectado cuatro, Colgate, Signal, Close up y Crest, pero sospecha que puede haber más.

FACUA.org
España-10/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta a las autoridades sanitarias de las diecisiete comunidades autónomas en la que les solicita información sobre las marcas y variantes de los dentífricos importados ilegalmente que estén

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