FACUA pide a Microsoft que corrija un grave fallo de seguridad en Hotmail y Messenger
Cualquiera puede adueñarse del correo electrónico y el servicio de mensajería instantánea de otro usuario con sólo dar respuesta a una simple pregunta que en muchas ocasiones en relativamente fácil de averiguar.
FACUA.org
España-13/08/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado hoy a Microsoft que modifique el protocolo de seguridad de sus servicios de correo electrónico y mensajería instantánea dada la relativa facilidad con que un tercero puede apoderarse de una cuenta de