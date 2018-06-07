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FACUA pide a Montón cambios legales para proteger a los usuarios frente a cierres de clínicas dentales

Casos como el de iDental ponen de manifiesto la necesidad de que la normativa que regula los centros sanitarios privados les obligue a un seguro de responsabilidad civil que cubra su posible clausura.

FACUA.org
España-07/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que impulse la modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados para proteger a los usuarios frente a los cierres de clí

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