FACUA pide a Renfe que informe del estado del ASFA digital en todas las vías ferroviarias de España
La asociación le solicita que comunique cuáles son en las que este sistema de anuncio de señales y frenado automático ya está instalado, las que quedan por instalarlo y el tiempo previsto para llevar a cabo dicha instalación.
FACUA.org
España-19/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita a Renfe que informe del estado en el que se encuentra la instalación del sistema de seguridad ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) digital en todas las vías españolas.
La asociación desconoce e