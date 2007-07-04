FACUA pide a Sanidad que aclare si sus análisis cubren muestras de Colgate de los cinco países desde los que se ha importado ilegalmente
Demanda una investigación sobre la multinacional ante la existencia de un mercado paralelo de sus productos margen de la ley.
FACUA.org
España-04/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pide al Ministerio de Sanidad y Consumo que aclare si los análisis en los que no ha encontrado componentes peligrosos para la salud cubren ya muestras de Colgate, en todas las variantes comercializadas, de los al menos cinco pa&