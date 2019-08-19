FACUA pide a Sanidad que decrete la alerta sanitaria a nivel nacional por la carne mechada con 'Listeria'
En aplicación del artículo 26 de la Ley de Seguridad Alimentaria. El vicepresidente de FACUA, Rubén Sánchez, ha dirigido este lunes un escrito a la ministra en funciones, Luisa Carcedo.
FACUA.org
España-19/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que decrete la alerta sanitaria a nivel nacional por la carne mechada con Listeria monocytogenes de la marca La Mechá.
El portavoz y vicepresidente de FACUA, Rub&e