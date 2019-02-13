FACUA pide a Servicios Sociales de Aragón que mejore la situación de las personas dependientes y ancianas
La asociación ha sabido por su delegación territorial en la comunidad autónoma aragonesa de la coyuntura de precariedad que atraviesa este colectivo. 5.925 dependientes siguen sin ayudas, según recogen algunos medios.
FACUA.org
Aragón-13/02/2019
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