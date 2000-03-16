FACUA pide a Telefónica que rectifique la publicidad de su tarifa plana por engañosa
Asegura que el alta y la instalación son gratuitas, sin advertir que para acogerse a esta oferta es obligatorio comprar un modem a Teleline.
FACUA.org
España-16/03/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha exigido hoy a Telefónica/Terra Networks la rectificación de la publicidad de su tarifa plana en Internet al incurrir en publicidad engañosa, vulnerando la Ley General de Publicidad.