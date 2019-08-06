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FACUA pide al CTA que asegure que Alsa amplíe horarios en todas las paradas de su línea Gijón-Oviedo

La asociación también solicita a la empresa de autobuses que los cumpla en las líneas Avilés-Oviedo y Avilés-Gijón. Usuarios de Porceyo, Cenero, Pruvia y La Fresneda sufren afectaciones en sus desplazamientos.

FACUA.org
Asturias-06/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para solicitarle que garantice que la empresa de autobuses Alsa amplíe los horarios en todas las paradas del trayecto de su línea Gijón-Oviedo y que los cumpla en las línea

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