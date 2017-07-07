FACUA pide al Gobierno de Extremadura explicaciones por la rotura de la presa de Valverde de la Vera
La delegación territorial de FACUA en Extremadura denuncia las consecuencias devastadoras del desastre y teme que puedan producirse situaciones similares en otras áreas de la región.
FACUA.org
Extremadura-07/07/2017
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Plaza Mayor de la localidad de Valverde de la Vera (Cáceres). | Imágen: flickr.com/photos/martius (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura que informe con urgencia de las causas que propiciaron la rotura de la presa de la que se abastece de agua el municipio cacereño de Valverde de la Vera,