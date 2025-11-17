Nuestras acciones

FACUA pide al Gobierno de Murcia que aclare a qué ha destinado el dinero de las ayudas al alquiler de viviendas

La asociación insiste en la necesidad de hacer público el número de personas a quienes se les ha concedido y se les ha denegado dichas subvenciones.

FACUA.org
Murcia-17/11/2025

FACUA-Consumidores en Acción pide a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que aclare a los solicitantes de las ayudas del alquiler en qué situación se encuentran sus expedientes y por qué no está concediendo dichas ayudas.

Según

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos