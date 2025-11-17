FACUA pide al Gobierno de Murcia que aclare a qué ha destinado el dinero de las ayudas al alquiler de viviendas
La asociación insiste en la necesidad de hacer público el número de personas a quienes se les ha concedido y se les ha denegado dichas subvenciones.
FACUA.org
Murcia-17/11/2025
FACUA-Consumidores en Acción pide a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que aclare a los solicitantes de las ayudas del alquiler en qué situación se encuentran sus expedientes y por qué no está concediendo dichas ayudas.
Según