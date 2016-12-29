FACUA pide al Gobierno vasco soluciones al colapso de las Urgencias del Hospital Cruces en Barakaldo
La asociación recuerda que la situación de insuficiencia de atención no es algo puntual en este centro sanitario.
FACUA.org
Euskadi-29/12/2016
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El colapso en las Urgencias del Hospital Cruces impide que se dé a los enfermos una asistencia digna, valora FACUA. | Imagen: flickr.com/capitrueno (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Gobierno vasco información sobre las soluciones que tiene previsto implementar para resolver la situación de colapso que vive en las últimas semanas el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Cruces, en Barakaldo (