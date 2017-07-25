FACUA pide al Principado de Asturias que acometa la reforma de la carretera que une Piles con Infazón
La AS-247 que une ambas poblaciones, cuyas obras de mejora se comprometió a ejecutar el Gobierno autonómico, presenta zonas con el pavimento deteriorado y un acerado deficiente.
FACUA.org
Asturias-25/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno del Principado que ejecute sin más dilación la reforma de la carretera AS-247 que une las localidades de Piles e Infazón, cuyo estado de conservación es muy deficiente en algunos tramos.
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