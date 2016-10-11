Más noticiasReclama una comisión de investigación en el Congreso

FACUA pide explicaciones a Fomento sobre las sanciones multimillonarias 'perdonadas' a las aerolíneas

Una investigación de la UDEF ordenada por la Audiencia Nacional pone de manifiesto que AENA dejó de comunicar al ministerio multitud de incumplimientos de las compañías.

FACUA.org
España-11/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, que comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las sanciones multimillonarias perdonadas a las compañías aéreas debido

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