FACUA pide explicaciones a Fomento sobre las sanciones multimillonarias 'perdonadas' a las aerolíneas
Una investigación de la UDEF ordenada por la Audiencia Nacional pone de manifiesto que AENA dejó de comunicar al ministerio multitud de incumplimientos de las compañías.
FACUA.org
España-11/10/2016
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