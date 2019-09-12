FACUA pide investigar la muerte por listeriosis de un hombre de 59 años en Madrid el 20 de agosto
La asociación ha solicitado al Servicio Madrileño de Salud que se revise si la cepa de Listeria es la misma que la de los productos de Magrudis, Sabores de Paterna u otra vinculada a alimentos identificados.
FACUA.org
España-12/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que investigue la muerte por listeriosis de un hombre de 59 años que se produjo el pasado 20 de agosto en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
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