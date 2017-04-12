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FACUA pide la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para sus usuarios

La asociación considera injustificado el cobro por el uso de este servicio en un centro público.

FACUA.org
Asturias-12/04/2017
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FACUA-Consumidores en acción reclama a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para los pacientes de este centro y sus familiares o acompañantes. La asociación considera injustific

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