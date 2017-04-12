FACUA pide la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para sus usuarios
La asociación considera injustificado el cobro por el uso de este servicio en un centro público.
FACUA.org
Asturias-12/04/2017
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El aparcamiento del HUCA es de pago a partir de los 31 minutos de uso. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en acción reclama a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para los pacientes de este centro y sus familiares o acompañantes. La asociación considera injustific