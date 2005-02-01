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FACUA pide la retirada del mercado de Redu Fizz, unas pastillas que prometen la pérdida de hasta veintiocho kilos en sólo dos meses

El producto milagro se comercializa en toda España a través del teléfono por una empresa malagueña denominada Nutra Life.

FACUA.org
España-01/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo a una empresa malagueña, denominada Nutra Life, que comer

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