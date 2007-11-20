FACUA pide mayor transparencia para evitar la "alarma social" tras la detección de dentífricos Colgate contaminados en Galicia
"No sabemos qué bacteria es ni el nivel de toxicidad, cómo se está trabajando para retirarlo del mercado, o en cuántas provincias de toda España se ha podido estar vendiendo", advierte el portavoz de la Federación.
FACUA.org
España-20/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pidió hoy un incremento de las inspecciones aduaneras y de la transparencia de las administraciones para evitar la «alarma social» tras la aparición en Galicia de dentífricos de la marca Colgate en los que a