FACUA pide medidas urgentes para atender la saturación de las urgencias en el Miguel Servet de Zaragoza
La asociación reclama asimismo una solución ante la falta de equipos de radioterapia para el tratamiento de tumores en Huesca y Teruel.
FACUA.org
Aragón-22/12/2016
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