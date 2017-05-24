FACUA pide reforzar el transporte público al Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor de Murcia
La asociación reclama a la Consejería de Fomento que corrija las deficiencias actuales y mejore las conexiones para los usuarios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.
FACUA.org
Murcia-24/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia que corrija las deficiencias del transporte público al Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor.
A instancias de su delegación territorial en