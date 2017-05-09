FACUA pide reforzar los controles en Extremadura, tras aprobar la prohibición de gasolineras desatendidas
La asociación valora positivamente la modificación del Estatuto de los Consumidores validada por la Asamblea, aunque ve insuficiente el horario de atención incluido en la norma.
FACUA.org
Extremadura-09/05/2017
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