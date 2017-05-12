FACUA pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional
Anticorrupción ha denunciado a la empresa al considerar que cometió un delito contra el mercado y los consumidores a finales de 2013, cuando paralizó varias centrales hidráulicas para inflar las tarifas.
FACUA.org
España-12/05/2017
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La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a Iberdrola por manipular los precios de la luz en el invierno de 2013. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
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