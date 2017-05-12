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FACUA pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional

Anticorrupción ha denunciado a la empresa al considerar que cometió un delito contra el mercado y los consumidores a finales de 2013, cuando paralizó varias centrales hidráulicas para inflar las tarifas.

FACUA.org
España-12/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado su personación como acusación popular en la causa abierta contra Iberdrola en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nac

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