FACUA pone en marcha un blog en 'pisos.com', el portal inmobiliario del grupo Vocento
El portavoz de la asociación pondrá de relieve las cuestiones de actualidad que afectan a los usuarios en el sector de la vivienda.
FACUA.org
España-25/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha un blog en el nuevo canal de actualidad inmobiliaria del portal pisos.com, del grupo Vocento.
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