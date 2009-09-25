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FACUA pone en marcha un blog en 'pisos.com', el portal inmobiliario del grupo Vocento

El portavoz de la asociación pondrá de relieve las cuestiones de actualidad que afectan a los usuarios en el sector de la vivienda.

FACUA.org
España-25/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha un blog en el nuevo canal de actualidad inmobiliaria del portal pisos.com, del grupo Vocento.

Consumidores en acción, el blog para la defensa de tus derechos de pisos.com es accesible en la dirección

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