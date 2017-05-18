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FACUA pone en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios a reclamar la devolución de la plusvalía

Pueden hacerlo los que vendieron un inmueble en suelo urbano hace no más de cuatro años por un importe inferior al que pagaron al comprarlo. También los afectados por deshaucios y daciones en pago.

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España-18/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios a reclamar a los ayuntamientos la devolución del impuesto de plusvalía si lo abonaron hace no más de cuatro años tras vender sus inmuebles por menos dinero del que les cos

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